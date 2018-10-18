Бэнкси объяснил неполное уничтожение картины на аукционе

Британский художник Бэнкси раскрыл подробности уничтожения картины "Девочка с шаром". В видео, опубликованном на сайте художника, Бэнкси рассказал, что картина должна была быть полностью уничтоженной, но в работе шредера произошёл сбой. По словам художника, на репетициях устройство срабатывало каждый раз.

На видео также показано, как Бэнкси установил шредер в раму картины, а также как он активировался на аукционе сразу после покупки этой работы.

Работа Бэнкси "Девочка с шаром" частично самоуничтожилась 5 октября сразу после завершения торгов на аукционе Sotheby's, где её продали за 1,4 миллиона долларов. После частичного уничтожения картине дали новое название – "Любовь в мусорном ведре", сохранив цену . Покупатель картины, коллекционер из Европы, имя которой не называется, решила не отказываться от сделки.