Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Бэнкси объяснил неполное уничтожение картины на аукционе

Частично самоуничтожившаяся работа Бэнкси "Девочка с шаром"

Смотреть комментарии

Британский художник Бэнкси раскрыл подробности уничтожения картины "Девочка с шаром". В видео, опубликованном на сайте художника, Бэнкси рассказал, что картина должна была быть полностью уничтоженной, но в работе шредера произошёл сбой. По словам художника, на репетициях устройство срабатывало каждый раз.

На видео также показано, как Бэнкси установил шредер в раму картины, а также как он активировался на аукционе сразу после покупки этой работы.

Работа Бэнкси "Девочка с шаром" частично самоуничтожилась 5 октября сразу после завершения торгов на аукционе Sotheby's, где её продали за 1,4 миллиона долларов. После частичного уничтожения картине дали новое название – "Любовь в мусорном ведре", сохранив цену . Покупатель картины, коллекционер из Европы, имя которой не называется, решила не отказываться от сделки.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG