Секретные расходы бюджета на 2019 год превысили 3 триллиона рублей

Секретные и совершенно секретные расходы российского бюджета на 2019 год превысили 3 триллиона рублей, что составляет почти 17 процентов всех расходов. Об этом говорится в заключении на проект закона о федеральном бюджете на 2019 год, составленном специалистами Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Суммарно засекреченные расходы составляют 2,9 процента внутреннего валового продукта (ВВП), что является незаконным, отмечают авторы документа. Согласно закону о государственной тайне допускается секретность лишь для расходов в некоторых сферах разведывательной и антитеррористической деятельности. В проекте бюджета на 2019 год закрыты не только военно-оборонные статьи, но и частично засекречены расходы на физическую культуру, печать и издательства, образование и здравоохранение.

В процентном соотношении больше всего расходов было засекречено в 2016 году – 21,7 процента . В 2017 и 2018 года наметился небольшой спад. Однако в 2021 году, по прогнозам экспертов, этот показатель почти дойдет до отметки в 21 процент и составит более четырех триллионов рублей.

Ранее в сентябре РБК обратил внимание, что Росстат вновь не стал раскрывать данные о 4,7% российского ВВП. Речь идет об информации о вооружении и информационной собственности. В ведомстве это объяснили требованиями законодательства о государственной тайне.

В 2016 году внутренний валовый продукт России составлял около 86 триллионов рублей.