Норвежский суд отказался продлить арест сотруднику Совфеда

Норвежский суд постановил отпустить из-под стражи сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, задержанного по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает телеканал NRK. По мнению суда, сторона обвинения не смогла доказать необходимость продления ареста россиянина.

Следователи оспорили судебное решение. Апелляционная жалоба будет рассмотрена не ранее 22 октября. До этих пор Бочкарев останется под стражей.

Он был задержан в аэропорту Осло 21 сентября и отправлен под арест на две недели. Бочкарева, оказывающего российскому парламенту IT-услуги, заподозрили в незаконном сборе данных. Бочкарев, который ранее неоднократно посещал Норвегию, на этот раз приехал в эту страну для участия в конференции по компьютерной безопасности, которая проходила в здании норвежского парламента.

Министерство иностранных дел России заявляло послу Норвегии в Москве "решительный протест", назвав обвинение против Бочкарева "фальшивым".