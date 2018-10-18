Путин: нападение на колледж в Керчи - "результат глобализации"

Президент России Владимир Путин назвал нападение на техникум в городе Керчь в аннексированном Крыму, где в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек, "результатом глобализации".

Отвечая на вопросы политологов на заседании Валдайского форума в Сочи, Путин сказал, что нападению способствовала распространяемая через Интернет информация о подобных нападениях в Соединенных Штатах. Путин посетовал на то, что "мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей", из-за чего они в Интернете "хватают суррогат героизма". При этом, по словам президента России, подлинный героизм заключается, в частности, в борьбе с терроризмом.

Нападение на колледж в Керчи, по данным следствия, совершил его учащийся Владислав Росляков. Он покончил с собой.