Договор о чечено-ингушской границе проверят на конституционность

Конституционный суд Ингушетии проверит договор о границе с Чечней на конституционность 25 октября. Об этом сообщается на сайте суда.

С запросом в суд обратились депутаты ингушского парламента и жители республики. Ранее Конституционный суд Ингушетии уже дал отрицательный отзыв на законопроект, постановив, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.

Тем не менее, 16 октября договор об административной границе между Ингушетией и Чечней вступил в силу. Он был подписан 26 сентября главами республик - Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Документ вызывал протесты в Ингушетии – в связи с тем, что договор закрепляет за чеченской стороной участок Сунженского района, который в республике считают своим. 4 октября в столице Ингушетии, Магасе начался бессрочный митинг противников соглашения. На днях его организаторы приостановили акцию до 31 октября, чтобы подготовить Всемирный конгресс ингушского народа.