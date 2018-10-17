Организаторы митинга в Магасе призвали протестующих разойтись

В Ингушетии организаторы митинга против передачи территорий республики Чечне призвали участников акции разойтись. Митинг возобновится 31 октября и продолжится до 2 ноября. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Организаторы заявили о том, что им потребуется время, чтобы подготовить Всемирный конгресс ингушского народа. Активисты собираются провести разъяснительные беседы с жителями республики.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ вызывал протесты в Ингушетии – в связи с тем, что договор закрепляет за чеченской стороной участок Сунженского района, который в республике считают своим. Конституционный суд Ингушетии также дал отрицательный отзыв на законопроект: он постановил, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.

Тем не менее во вторник, 16 октября, соглашение вступило в силу. Глава парламента Чечни Магомед Даудов заявил в этой связи, что официальное закрепление границ будет способствовать дальнейшей интеграции двух регионов.

Акция протеста против соглашения о границе началась в столице Ингушетии Магасе 4 октября. По словам ее участников, она будет бессрочной.