СМИ: Ищенко предложат высокие посты за отказ от выборов в Приморье

Кремль готов предложить кандидату в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрею Ищенко назначение в Совет Федерации или вице-губернатором в обмен на отказ от участия в выборах главы региона. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и окружению Ищенко.

Как отметил один из собеседников, назначение произойдет, если победу на губернаторских выборах одержит назначенный президентом временно исполняющим обязанности главы региона Олег Кожемяко. По словам обоих источников, окончательное решение еще не приняли.

В руководстве КПРФ заявили "Интерфаксу", что им подобных предложений не поступало и назвали сообщения СМИ "серьезной дезинформацией".

Глава избирательного штаба Кожемяко Антон Волошко сказал "Ведомостям", что команда врио главы региона ничего Ищенко не предлагала.

Ранее газета со ссылкой на собеседников в администрации президента сообщала, что Кожемяко создает имидж независимого от Москвы кандидата, который отстаивает интересы местных жителей.

Повторные выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря.

Ранее избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов главы региона из-за многочисленных нарушений в ходе второго тура выборов. На нём лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако, когда подсчет голосов уже завершался, вперед с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора , представитель "Единой России" Андрей Тарасенко. Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока.