РБК: Рогозин поручил снимать на видео процесс сборки ракет

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился экипировать видео камерами рабочих и контролеров, которые собирают ракеты-носители. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в госкорпорации.

По их словам, это решениеРогозин принял после поездки в самарский ракетно-космический центр "Прогресс", где была произведена ракета-носитель "Союз-ФГ", потерпевшая аварию 11 октября.

Рогозин также поручил хранить запись с видеорегистраторов рабочих весь период эксплуатации собираемого ими изделия вплоть до его утилизации, сообщил источник РБК.

Как рассказали собеседники издания, помимо этого в монтажно-испытательных корпусах космодромов планируется установить лазерное оборудование, обеспечивающее высокую точность сборки крупных конструкций.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" потерпела крушение во время пуска с космодрома Байконур 11 октября. Экипаж сумел эвакуироваться и не пострадал. В Роскосмосе возможной причиной аварии назвали столкновение двух ступеней ракеты. Эксперты, расследующие причину ЧП, склоняются к версии с ошибкой, допущенной в ходе сборки изделия.