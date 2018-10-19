В Керчи проходит церемония прощания с жертвами нападения на колледж

В Керчи проходит церемония прощания с погибшими при стрельбе и взрыве в Политехническом колледже. Гробы с телами жертв трагедии установлены на центральной площади города. На траурную церемонию собрались тысячи людей. Многие несут цветы и зажженные свечи, сообщает сайт Крым.Реалии.

На церемонии прощания выступил глава правительства аннексированного Россией Крыма Сергей Аксёнов. Он возложил цветы к гробу каждого из погибших и пообщался с родственниками.

Память погибших почтут минутой молчания. В полдень их тела перевезут на городское кладбище для захоронения. Большинство из них похоронят в Крыму, четверых — в Краснодарском крае. Студент из Челябинска Егор Перепелкин будет похоронен на родине.

Жертвами взрыва и стрельбы в Политехническом колледже в Керчи стали 20 человек. Большинство из них учащиеся, в том числе – 6 несовершеннолетних.Пострадали не менее 40 человек. Девять раненых доставлены на лечение в Москву. Трое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Нападение, по версии следствия,совершил 18-летний студент этого учебного заведения Владислав Росляков. Он покончил с собой.

Президент России Владимир Путин назвал нападение "результатом глобализации". Путин считает, что действиям нападавшего способствовала распространяемая через интернет информация о подобных акциях в Соединенных Штатах.