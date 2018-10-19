Мосгорсуд признал законным арест Мамаева и братьев Кокориных

Московский городской суд в пятницу признал законным арест футболистов "Краснодара" и "Зенита" Павла Мамаева и Александра Кокорина. Суд также оставил под арестом младшего брата Александра Кокорина – Кирилла. Накануне всем троим были предъявлены официальные обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".

11 октября они были арестованы по решению Тверского суда Москвы сроком на два месяца.

С просьбой изменить меру пресечения Александру Кокорину в Мосгорсуд обратился футбольный клуб "Зенит". Личное поручительство поступило и от главного тренера команды. Мать Кокорина предложила суду внести залог в 10 миллионов рублей за освобождение сына.

Защита Мамаева просила избрать ему меру пресечения не связанную с лишением свободы, чтобы он мог продолжить тренировки. Кокорина-младшего адвокат назвал "домашним ребёнком", который не представляет "ни малейшей угрозы обществу". При этом Кириллу Кокорину предъявлены обвинения по трем эпизодам дела, два из которых связаны с побоями.

Обвинения в отношении Мамаева и братьев Кокориных связаны с инцидентами 8 октября. Утром в этот день, как утверждает следствие, Мамаев, Кокорин и другие люди из их компании сначала избили водителя телеведущей Первого канала, а затем в кафе ввязались в драку с посетителями, которые оказались федеральными чиновниками.

Позже футболисты извинились за содеянное, а адвокат Мамаева заявил, что один из потерпевших – чиновник Минпромторга Денис Пак – не имеет к нему претензий.

По статье "Хулиганство, совершенное группой лиц" им грозит до семи лет лишения свободы.