Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения в побоях и хулиганстве

Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также брату последнего Кириллу Кокорину и еще одному человеку, имя которого не называется, в четверг официально предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса - "Побои" и "Хулиганство".

Об этом сообщили в главном следственном управлении главного управления МВД по Москве.

Обвинения связаны с инцидентами 8 октября. Утром в этот день, как утверждает следствие, игрок "Краснодара" Мамаев, нападающий "Зенита" Кокорин и другие люди из их компании сначала избили водителя телеведущей Первого канала, а затем в кафе ввязались в драку с посетителями, которые оказались федеральными чиновниками.

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявили обвинение по двум эпизодам, а Кириллу Кокорину по трем (один связан с хулиганством и два с побоями).

Братья Кокорины и Мамаев были отправлены судом под стражу на два месяца. Ожидается, что в пятницу Мосгорсуд рассмотрит апелляции на это решение. Футболисты извинились за содеянное, а адвокат Мамаева заявил, что один из потерпевших - чиновник Минпромторга Денис Пак - не имеет к нему претензий. Адвокат Пака, однако, сказал, что у чиновника остались претензии, с которыми он изначально выступил в суде, и на примирение он не пойдет. Также адвокат подтвердил, что чиновник в равной степени обвиняет всех участников нападения.

Наиболее тяжелая из статей, по которых обвиняют футболистов - хулиганство, совершенное группой лиц. По ней им грозит до семи лет лишения свободы.