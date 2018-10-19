Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Полиция начала проверку после угроз в адрес "Новой газеты"

Логотип "Новой газеты"

Смотреть комментарии

После жалобы "Новой газеты" на угрозы московская полиция начала проверку. В среду и в четверг к зданию редакции неизвестные подбросили похоронный венок и корзину с отрезанной головой барана. К ним прилагались записки с угрозами.

На сайте "Новой газеты" были опубликованы фотографии, из которых следует, что угрожают не только ее главному редактору, но и журналисту Денису Короткову. ​Он, в частности, расследовал деятельность так называемой "частной военной компании Вагнера" в Сирии.

После того, как материалы о предполагаемых потерях российских наемников опубликовала "Фонтанка", Короткову стали поступать угрозы.

В последние дни в соцсетях и на так называемых патриотических форумах в интернете появились сообщения о том, что Коротков публиковал личные данные российских военных. В "Новой газете" настаивают, что у издания не было публикаций на эту тему.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG