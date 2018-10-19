Вице-мэр Сочи арестован по обвинению в коррупции

Басманный суд Москвы арестовал до 15 декабря первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина. Его обвиняют в получении в качестве взятки двух квартир, за которые он выдал разрешение на строительство в городе.

Вместе с Юриным на два месяца арестованы замдиректора департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Александр Иванов, бывший замначальника правового управления администрации Андрей Левентюк, и еще четыре человека.

Всем им также предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере.

При этом, как отмечает агентство "Интерфакс", прокурор выступал против ареста Юрина, считая, что следствие не представило для этого достаточных обоснований.

Сам вице-мэр Сочи на суде заявил, что не понимает обвинения и не имеет к квартирам, фигурирующим в деле, никакого отношения.