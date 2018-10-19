МВФ согласовал с Украиной новую программу на $4 миллиарда

Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую программу поддержки экономики. Её вступление в действие, обусловлено, в частности, повышением потребительских цен на газ на 25 процентов. Новые цены должны быть введены с 1 ноября. Об этом объявил в пятницу, 19 января, премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, рост цен на газ – крайне непопулярная мера – совпадает по времени с нарастанием президентский избирательной кампании, которая должна завершиться в марте 2019 года. Цены на газ поддерживались на низком уровне со времён СССР и, как говорят экономисты, привели к расточительству и неэффективности.

Предоставление помощи Украине было приостановлено в апреле 2017 года, когда украинские власти замедлили ход реформ. По словам Гройсмана, Украина может оказаться в состоянии дефолта, если не выполнит условия МВФ.

Объем новой программы – 3,9 млрд долларов. Она должна стать основой для экономической политики правительства в 2019 году - предполагается, что эта политика будет сосредоточена на снижении инфляции и реформах налогообложения, финансового и энергетического секторов, отмечает "Украинская правда"

Министерство финансов Украины ожидает, что Совет Международного валютного фонда утвердит новую программу макрофинансовой помощи до конца 2018 при условии, что Украина выполнит все договоренности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.