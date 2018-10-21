Бизнес против памяти

18 октября в Доме Галича в Петербурге прошла открытая встреча активистов градозащитных групп. Они обсудили проблему уничтожения свидетельств блокады Ленинграда. Последний вопиющий случай такого рода – снос 2 октября техникой строительного холдинга RBI части Левашовского хлебозавода, памятника регионального значения. Пытаясь защитить память о войне, градозащитники сталкиваются с бездействием властей и чиновников, с нежеланием органов охраны объектов культурного наследия идти против строителей-бизнесменов, с наглым нарушением действующего законодательства.