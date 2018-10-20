Парламент Македонии проголосовал за переименование страны

Парламент Македонии поддержал переименование страны. Вечером в пятницу, 19 октября депутаты республики проголосовали за законопроект о поправках к Конституции, утверждающее новое название республики. Теперь она должна называться Северная Македония. Об итогах голосования сообщает Македонская служба Радио Свобода.

Из 120 депутатов парламента 80 проголосовали "за", 39 — "против". Теперь законопроект о поправках в Конституцию будет направлен на подпись противнику переименования, президенту страны Герге Иванову.

Македония получила независимость в 1991 году при распаде Югославии. С этого момента республика вела спор за право так называться с официальными Афинами, считающими, что Македония — это историческая область на севере Греции. Греция блокировала переговоры македонцев о вступлении в НАТО и Евросоюз, теперь эта дорога для республики может быть открыта.

В конце сентября в Македонии прошел референдум о переименовании и входе страны в ЕС и НАТО. Подавляющее число проголосовавших, больше 91 процентов голосов, проголосовали за новое название и членство в международных организациях.