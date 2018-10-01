Маленькая победа Москвы. Итоги референдума в Македонии

Власть и оппозиция в Македонии разошлись в оценках итогов референдума о новом названии государства, состоявшегося в минувшее воскресенье. Более 90% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали идею переименования страны в Северную Македонию ради урегулирования спора с Грецией и вступления в Евросоюз и НАТО, но из-за низкой явки внесение необходимых поправок в конституцию оказалось под вопросом.

На консультативном референдуме 30 сентября македонцам было предложено определить судьбу соглашения с Грецией, которое в июне подписали премьер-министры двух стран Зоран Заев и Алексис Ципрас, чтобы поставить точку в 25-летнем межгосударственном споре по поводу названия бывшей югославской республики. За голосованием следили около 12 тысяч местных и 500 иностранных наблюдателей. Македонцам был задан вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО с принятием договора между Македонией и Грецией?"

Глава правительства Македонии Зоран Заев поставил это голосование в более широкий исторический контекст, назвав его референдумом о "второй независимости". По мнению Заева, македонский народ получил "исторический шанс, который выпадает лишь раз". Поддержку властям оказали ЕС и США: их представители сразу включились в кампанию в поддержку договора, посетив Скопье. Однако, судя по явке избирателей (36,87%), многие не захотели воспользоваться "историческим шансом". Для того чтобы референдум можно было считать успешным, по закону требуется набрать более половины голосов.

Среди бойкотировавших референдум – президент страны Георге Иванов. Во время подготовки к голосованию он сказал, что договор с Грецией "унижает" Македонию. Ранее Иванов отказался подписывать утвержденный парламентом закон о вступлении договора между Скопье и Афинами в силу. Иванова, лауреата премии имени Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II и почетного профессора МГУ, многие считают пророссийски настроенным политиком.

Тезисы о том, что договор с Грецией якобы "меняет македонскую идентичность" и противоречит македонской конституции, созвучны аргументам российской стороны, которая считает, что "соглашение вырабатывалось в условиях цугцванга и страдает серьезными юридическими изъянами". Увязку сразу трех вопросов (соглашение с Грецией, членство в ЕС и членство в НАТО) в Москве называют "откровенной манипуляцией" и "чисто американским пакетным предложением". Дескать, "покупаете бигмак – извольте купить и стакан пепси-колы, отдельно или то, или другое не продается".

Основная оппозиционная сила Македонии, консервативная партия ВМРО-ДПМНЕ, хотя формально и поддерживает евроатлантическую интеграцию, фактически бойкотировала воскресное голосование. Эта партия призвала граждан самостоятельно решать, голосовать им или нет, что, по мнению наблюдателей, в итоге и обрушило явку.

Евросоюз, США и НАТО приветствовали результаты македонского референдума, однако судьба конституционных поправок, связанных с договором между Скопье и Афинами, не ясна.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Я приветствую положительный итог голосования на референдуме в Македонии. Призываю всех политических лидеров и все македонские партии конструктивно и ответственно воспользоваться этой исторической возможностью. Двери в НАТО открыты, но все процедуры на национальном уровне должны быть соблюдены".

Правящая коалиция в Македонии располагает в парламенте 69 мандатами. Если не удастся принять поправки к конституции, для чего необходимо набрать 80 голосов, страну вновь ожидают досрочные выборы. А значит, интеграционный процесс останется замороженным на неопределенное время. В июле на саммите НАТО македонские власти получили приглашение вступить в альянс при условии выполнения соглашения с Грецией. До этого представители Евросоюза высказались за начало в 2019 году переговоров с Македонией о членстве в Союзе, но с тем же условием.

Лидер ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски заявил о провале референдума и призвал Заева готовиться не к досрочным выборам, а к политической пенсии.

"Заев лгал международному сообществу. Политика Зорана Заева и его правительства потерпела фиаско", – сказал Мицкоски. По его мнению, провал референдума – это ответ граждан не только на соглашение с Грецией, но и на криминал во власти и ситуацию в экономике, здравоохранении и образовании.

Своей оценкой ситуации с Радио Свобода поделился эксперт Атлантического совета Димитар Бечев:

"Несмотря на формальный провал референдума, правительство и Евросоюз и далее будут трактовать его итоги как успех. Но теперь все зависит от переговоров в парламенте, где необходимо собрать две трети голосов для изменения конституции, чтобы реализовать договор с Грецией. У оппозиции в лице ВМРО-ДПМНЕ теперь появился серьезный козырь. В то же время страны Запада будут оказывать на стороны давление, чтобы закрыть этот вопрос".

Эксперт полагает, что исход македонского референдума можно было бы назвать "маленькой победой Москвы", хотя она и "не играла центральной роли в этом вопросе".

Наблюдатели обращают внимание, что после конфликтов 1990-х в бывшей Югославии Москва поддерживала стремление балканских элит в Европу и не оспаривала основную роль НАТО в обеспечении безопасности региона. Вывод российских миротворцев из Боснии и Косова в 2003 году, а также отсутствие острой реакции на вступление Хорватии и Албании в НАТО создавали впечатление, что Россию не интересует соперничество в отдаленном нестабильном регионе. Позже, на фоне обострения кризиса в отношениях с Западом из-за Украины, Москва заговорила о расширении НАТО на Балканах как о "провокации".

Россия, ослабленная экономическим кризисом и международными санкциями, казалось бы, не может существенно повлиять на темпы интеграции на Балканах, ведь вне зависимости от степени заинтересованности в сотрудничестве с Москвой местные политические элиты считают своим приоритетом присоединение к ЕС (и НАТО). С другой стороны, ситуация вокруг Македонии (а до этого вокруг Черногории) показала, что Москва готова использовать широкий набор инструментов для того, чтобы по крайней мере затормозить интеграцию.

Россия давно и по всем доступным ей каналам, включая МИД, прокремлевские СМИ, партию "Единая Россия" и фейковых экспертов, создает образ Македонии как "псевдогосударства", которое Запад пытается превратить в протекторат, изменив при этом его "национальную идентичность" и отдав на растерзание "Великой Албании" (албанцы составляют примерно четверть населения Македонии). В официальных заявлениях российских представителей слова о "близкой русскому сердцу македонской земле" с легкостью дополняются фактическими угрозами.

"На территории Македонии неизбежно появятся находящиеся вне юрисдикции вашего правительства военные объекты НАТО – факт, который мы будем вынуждены учитывать при составлении планов по защите России от возможных агрессивных действий блока. Вхождение в эту организацию будет стоить вашей стране дорого: это и усиление нагрузки на бюджет в связи с требованием увеличить военные расходы до 4 процентов от ВВП к 2022 году, и вовлечение под предлогом "евроатлантической солидарности" в сомнительные военные авантюры по всему миру, и ограничение суверенитета над собственной территорией, и отказ от национальной идентичности", – разъяснял недавно местной общественности российский посол Олег Щербак.

Наблюдатели увязали с Россией хакерские атаки в регионе и всплеск активности в соцсетях, направленной на бойкот референдума. В интернете появились сотни сайтов, которые призывали македонцев бойкотировать голосование, нагнетая страх и распространяя мрачные прогнозы относительно будущего страны. В подобных сообщениях, полных дезинформации, утверждалось даже, что Google может исключить македонский язык из своего списка признанных языков, если граждане поддержат договор с Грецией. Власти США утверждают, что эти сайты контролируются Москвой.

"На всей территории Македонии была развернута сеть агентов, которые своими действиями и вербовкой отдельных лиц пытаются помешать македонцам принять участие в референдуме", – говорилось в одном из исследований, опубликованных в регионе накануне голосования.

О российском факторе на референдуме всерьез заговорили после того, как в июле власти в Скопье обвинили бизнесменов из России в финансировании антиправительственных демонстраций против соглашения с Грецией. В июле этого года произошла высылка двух российских дипломатов из Греции – одной из наиболее благожелательно настроенных к Кремлю стран ЕС и НАТО. Еще двоим дипломатам запретили въезд в Грецию. Высланных обвинили в попытке подкупа ряда чиновников и духовных лиц. Вскоре появилась информация о том, что живущий в Греции миллиардер, выходец из России и бывший депутат Госдумы Иван Саввиди профинансировал организаторов акций протеста в Македонии против соглашения с Грецией. С организацией аналогичных протестов с греческой стороны оказались связаны те самые высланные российские дипломаты.

За год до этого в СМИ утекли "засекреченные данные" македонской разведки, из которых следовало, что македонское общество в последнее десятилетие сталкивалось с "активной подрывной пропагандистской и разведывательной деятельностью", которой руководили из российского посольства. Утверждалось, что политика Москвы, направленная на отдаление Македонии от Запада, способствовала развитию в стране долговременного политического и этнического кризиса.

Елена Милич, возглавляющая Центр евроатлантических исследований в Белграде, отмечает, что Москва активно занимается политизацией вопросов межэтнических отношений и национальной идентичности и пытается остановить процесс стабилизации и евроинтеграции на Балканах через спецоперации и пропаганду:

– Одно из основных препятствий на пути евроатлантической интеграции Македонии – непонимание политическими элитами вокруг македонского президента Иванова и руководства ВМРО-ДПМНЕ того, как строятся государства в 21-м веке и как обеспечивается защита их идентичности и безопасности. Трудно сказать, верят ли они сами в страхи и мифы, которые они распространяют, или же они это делают исходя исключительно из своих политических и частных интересов, которые поддерживает Россия. Исследования, которые мы проводим, работая с многочисленными источниками, показывают, что Россия всерьез стремится помешать процессу евроатлантической интеграции. Насколько успешными будут ее действия, во многом зависит не только от возможностей самой Москвы, но и от реакции западного сообщества, и от способности балканских обществ сопротивляться подобным действиям.

Россия всерьез стремится помешать процессу евроатлантической интеграции

На Балканах должны понять, что у России нет здесь никаких братских и дружественных намерений. Москва заинтересована в том, чтобы не реализовались договоренности между странами региона, будь то Греция и Македония или Сербия и Косово, – чтобы они не могли встать на путь евроатлантической интеграции. Россия часто говорит, что поддержит любые шаги, которые будут в интересах государств региона, однако проблема в том, что Кремль не признает, что эти интересы определяют сами эти государства и граждане, которые голосуют на выборах", – говорит Елена Милич в беседе с Радио Свобода.