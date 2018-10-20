Ингушский старейшина назвал Кадырова пастухом. Глава Чечни приехал к нему за извинениями

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Ингушское село Сурхахи, чтобы получить извинения от старейшины одного из ингушских тейпов Мухажира Нальгиева. Он на акции протеста против договора о границах между двумя республиками назвал Кадырова пастухом, сообщает проект "Кавказ.Релии".

Кадыров приехал в село вечером в пятницу в сопровождении охраны. Вскоре после его приезда в селе собрались около тысячи ингушей, сообщает РБК со ссылкой на активиста Исмаила Нальгиева. Во время встречи Кадыров заявил, что инициатива о передаче Чечне части территории Ингушетии исходила от руководителя республики Юнус-Бека Евкурова. Мухажир Нальгиев в свою очередь сказал Кадырову, что недоволен высказыванием Кадырова о готовности навредить ингушам, которые приедут митинговать в Чечню.



После разговора мужчины простили друг друга и расстались, рассказал Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

На этой неделе Кадыров предложил протестующим против установления новой границы между Чечней и Ингушетией провести митинги на территориях, которые отошли Чечне. Однако руководитель региона предположил, что после этого митингующие могут не уйти оттуда живыми, сообщали ранее "Кавказ.Реалии".

Так Кадыров отреагировал на оскорбления в свой адрес со стороны протестующих в Магасе, которые якобы говорили, что он не из рода "Беной", а "бени". На ингушском это означает "пастух". "Если вы настоящие мужчины, то придите на мою территорию и организуйте там митинг. Если вы после этого уйдете оттуда живыми, то тогда я тот, кем вы меня называете", – заявил глава Чеченской республики.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ вызывал протесты в Ингушетии — Чечне передается часть территории Сунженского района, который в республике считают своим.

Акция протеста против соглашения о границе началась в столице Ингушетии Магасе 4 октября. По словам ее участников, она будет бессрочной.