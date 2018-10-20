Взрыв в Ленобласти: под завалами еще могут находиться люди

На месте взрыва на заводе "Авангард" в Ленинградской области под завалами еще могут быть люди, сообщил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах региона. Скорее всего, речь идет об одном рабочем.

Ранее из под завалов были извлечены тела четверых погибших. Еще двое человек госпитализированы, один из них – в тяжелом состоянии. Всего при взрыве на заводе "Авангард" пострадали 14 человек.

В субботу утром в рамках расследования гибели рабочих Следственным комитетом по Ленинградской области был задержан главный инженер предприятия. В СК заявили, что "он подозревается в том, что допустил к производству смеси для пиротехнических изделий неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ, в результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте".

Вечером 19 октября в Гатчинском районе Ленинградской области на заводе по производству пиротехники "Авангард" произошел мощный взрыв, частично разрушивший здание одного из цехов. В близлежащих домах ударной волной выбило окна. Также известно, что загорелись три припаркованных поблизости автомобиля.