МИД России обвинил США в поисках предлога для новых санкций

Министерство иностранных дел России прокомментировало обвинения во вмешательстве россиянки Елены Хусяйновой в промежуточные выборы в США. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал выдвинутые обвинения попыткой сфабриковать предлог для применения санкций против России. Об этом сообщает Интерфакс.

Рябков назвал обвинения "постыдной клеветнической кампанией", вызванной внутриполитической конкуренцией в США. Чиновник заявил, что для давления на Россию в США создают "откровенно заказные уголовные дела с нелепыми обвинениями".

Как считает Рябков, в Вашингтоне готовят предлог для следующего применения санкций в отношении России.

В пятницу Министерство юстиции США предъявило обвинение 44-летней петербурженке Елена Хусяйновой во вмешательстве в ход предвыборной кампании. Работая в компании предпринимателя Евгения Пригожина, известного как владельца "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге, Хусяйнова, предположительно, руководила финансовыми операциями, среди которых зарубежная деятельность, направленная против США.

В документах, ведением которых занималась Хусяйнова, содержится детальное описание расходов на политическую агитацию на территории США. Это оплата деятельности американских активистов, реклама в социальных сетях, регистрация доменных имен, приобретение прокси-серверов и продвижение новостных сообщений на платформах социальных сетей.

С января 2016 года по июнь 2018-го проект "Лахта", в котором работала россиянка, выделил 35 миллионов долларов на проведение своих операций. Часть этих средств была направлена на активность в США, утверждает следствие.

Это первое обвинение России во вмешательстве не в президентские выборы в США в 2016 году, а в предстоящие в ноябре этого года промежуточные выборы в Конгресс.

Они состоятся в США 6 ноября. На них будут переизбираться все 435 членов нижней Палаты представителей США с правом голоса и 35 сенаторов из 100. В этот же день в 36 штатах США пройдут выборы губернатора.