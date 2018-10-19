В США гражданку РФ, работавшую в проекте "Лахта", обвинили во вмешательстве в предстоящие выборы

Министерство юстиции США в пятницу предъявило обвинение гражданке России во вмешательстве в ход промежуточной предвыборной кампании – выборы в Конгресс состоятся в ноябре.

Елена Алексеевна Хусьянова из Санкт-Петербурга, предположительно, в сговоре с другими лицами, выступала в составе группы агентов влияния, чтобы "нарушить ход демократического процесса в США", говорится в обвинительном заключении. Утверждается, что она связана с так называемой "фабрикой троллей".

Это первое обвинение во вмешательсте не в президентские выборы в США в 2016 году, а в предстоящие в ноябре этого года выборы в Конгресс.

В обвинительном заключении говорится, что 44-летняя Хусьянова работала главным бухгалтером проекта "Лахта" – российской зонтичной организации, основанной олигархом Евгением Пригожиным и двумя компаниями, которые он контролирует – Concord Management и Consulting LLC, и Concord Catering. Проект "Лахта" включает в себя многочисленные подразделения, деятельность некоторых из них направлена на российскую аудиторию, другие – пытаются влиять на международную аудиторию в США, государствах Европейского союза, на Украине, говорится в публикации на сайте Министерства юстиции США.

Работая в проекте "Лахта", Хусьянова, предположительно, руководила финансовыми операциями, среди которых зарубежная деятельность, направленная против США. Документы, которыми она ведает, содержать детальное описание расходов на территории США, как например оплата деятельности американских активистов, рекалама в социальных сетях регистрация доменных имён, приобретение прокси-серверов и продвижение новостных сообщений на платформах социальных сетей.