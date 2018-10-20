Глава Росгвардии предложил проверить Навального на детекторе лжи

Глава Росгвардии Виктор Золотов, комментируя предложение Алексея Навального провести с ним теледебаты, заявил, что "для начала пропустил" бы оппозиционного политика "через полиграф". При каких обстоятельствах Навальный должен пройти проверку на детекторе лжи, он не уточнил.

Ранее Золотов, отвечая на предложение Навального, заявил, что вообще-то "приглашал" оппозиционера "на другое". При этом он пообещал посмотреть видео, которое адресовал ему глава Фонда борьбы с коррупцией. За два дня ролик собрал на Youtube более 4 миллионов просмотров.

Провести дебаты в прямом эфире Навальный предложил руководителю Росгвардии в четверг. Это стало ответом на видеообращение самого Золотова, в котором тот назвал Навального "изделием из американской пробирки" и вызвал его на "дуэль", пообещав "устроить шоу перед всем личным составом" и сделать из оппозиционера "сочную отбивную".

В августе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждается, что товары для нужд Росгвардии закупаются по троекратно завышенным ценам, а сам Золотов украл миллиарды рублей. Вызов "на дуэль" стал реакцией именно на это расследование. Навальный, однако, больше месяца не мог на вызов ответить, поскольку дважды отбывал административный арест – сначала на 30, а затем на 20 суток. Он вышел на свободу несколько дней назад.