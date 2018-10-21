На заводе "Электроцинк" во Владикавказе – крупный пожар

Один человек погиб и трое пострадали при пожаре на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. Сообщение о возгорании поступило в 03:16 по московскому времени. Площадь пожара превысила 4 тысячи квадратных метров. Причина пожара еще не известна.

По информации МЧС, на месте возгорания может произойти взрыв. Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту пожара. Представители "Электроцинка" утверждают, что возгорание не представляет опасности для жителей Владикавказа.

В 2009 году на заводе "Электроцинк" произошли выбросы диоксида серы. Предельно допустимые нормы этого вещества в воздухе были превышены в 10 раз. Жители республики провели тогда акции протеста. В отношении завода возбудили уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Власти Северной Осетии тогда высказались против закрытия предприятия.

Активисты-экологи утверждают, что власти Северной Осетии не предпринимают действенных мер по решению экологических проблем Владикавказа. В республике регулярно проходили пикеты против деятельности завода "Электроцинк".