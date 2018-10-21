Опубликованы кадры нападения на политехнический колледж в Керчи

Телеканал "Вести Крым" опубликовал кадры видеозаписи с камер наблюдения, которые зафиксировали момент вооружённого нападения на студентов Керченского политехнического колледжа в аннексированном Крыму 17 октября.

На видеозаписи видно, как молодой человек в футболке с надписью "Ненависть" проходит в здание колледжа с сумкой, в которой предположительно находится оружие. Видеокамеры также зафиксировали момент взрыва и кадры стрельбы по людям.

По версии следствия, преступление организовал и исполнил 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков. При нападении он использовал самодельные бомбы и помповое ружье, купленное им на законных основаниях. В результате погиб 21 человек, еще более 40 получили ранения. Сам Росляков после совершения преступления застрелился.

Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.