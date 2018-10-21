Страны мира и ЕС не удовлетворены версией Эр-Рияда по делу Хашогги

Международное сообщество осудило убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, произошедшее в саудовском консульстве, и призвало провести тщательное расследование обстоятельств его гибели. Соответствующие заявления лидеров различных стран мира и Евросоюза приводит The Guardian.

В опубликованном накануне совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и главы МИД ФРГ Хайко Мааса сказано, что они "осуждают это преступление самым решительным образом", требуют от Эр-Рияда честно рассказать об обстоятельствах его смерти и призывают привлечь к ответственности виновных. В субботу Маас заявил о возможной приостановке поставок германских вооружений в Саудовскую Аравию на период проведения расследования.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини призвала провести тщательное и прозрачное расследование преступления, которое она назвала "ужасающим нарушением Венской конвенции 1963 года о консульских отношениях".

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан указал, что многие вопросы в деле Хашогги остаются "без ответа". Министр иностранных дел Канады Кристия Фриленд расценила представленные Эр-Риядом объяснения как "непоследовательные и недостоверные". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил надежду, что "правительство Саудовской Аравии будет в полной мере сотрудничать с турецкими властями в отношении расследования этого дела".

Президент США Дональд Трамп назвал признание Саудовской Аравии по поводу смерти Хашогги "важным первым шагом" на пути к истине, однако признался, что пока "не удовлетворен" ответом. В МИД Великобритании сообщили, что внимательно следят за ходом расследования. В аппарате генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявили о "глубокой обеспокоенности" и призвали расследовать гибель Хашогги.

Накануне власти Саудовской Аравии признали смерть оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги и задержали 18 поданных королевства по подозрению в причастности к преступлению. По заявлению Эр-Рияда, Хашогги был убит в драке со встретившими его людьми в консульстве королевства в Стамбуле. Хашогги вошел на территорию консульства 2 октября и больше не появлялся. Изначально в дипведомстве настаивали на версии о том, что он просто покинул консульство. На протяжении нескольких недель саудовские власти отрицали причастность к исчезновению журналиста.