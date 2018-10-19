Власти Саудовской Аравии обвинили 18 человек в гибели Джамаля Хашогги

Власти Саудовской Аравии признали смерть оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Сообщение об этом прозвучало по государственному телевидению королевства, сообщает агентство Reuters.

В заявлении государственного прокурора Саудовской Аравии было сказано, что Хашогги подрался с встретившими его людьми в консульстве государства в Стамбуле. 18 поданных королевства были задержаны. Король Саудовской Аравии Салман распорядился кабинету министров, возглавляемому наследным принцем Мухаммедом бин Салманом перестроить работу государственной разведки. Двое высокопоставленных советников наследного принца уволены со своих постов. Один из них — заместитель руководителя разведки, генерал-майор Ахмед аль-Ассири. Его, по данным The New York Times, власти страны готовы были назвать виновным в убийстве журналиста.

Государственная пресса Саудовской Аравии сообщила, что король провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о деле Хашогги, добавляет BBC.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября, после того как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие следователи предполагали, что Хашогги был убит на территории консульства. В распоряжении властей страны оказалась видеозапись, на которой слышно, как специально прилетевшая в Турцию люди допрашивали Хашогги на территории консульства, затем запытали его до смерти, убили, и расчленили его тело.

Однако заявление на государственном телевидении Саудовской Аравии стало первым официальным признанием гибели журналиста.

Гибель Хашогги вызвала дипломатический скандал. В странах Евросоюза и США обсуждаются возможные санкции против Саудовской Аравии после исчезновения журналиста. Президент США Дональд Трампа наказать Эр-Рияд если выяснится, что за вероятным убийством Хашогги стоят власти королевства.