Венесуэльская полиция задержала троих россиян и еще 14 иностранцев в ходе обыска судна, на котором было обнаружено 147 килограммов кокаина. Об этом сообщает El Cooperante со ссылкой на прокуратуру. Всем задержанным предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков.

Инцидент произошел 7 октября. Тогда правоохранительные органы Венесуэлы решили обыскать стоявший в бухте танкер Jose Progress. Корабль шел под флагом Панамы и должен был отправиться в бельгийский город Гент.

В конце августа в порту Гента полиция перехватила три контейнера с 2 тоннами кокаина, упакованного в брикеты с логотипом партии "Единая Россия". Всего было изъято 1903 упаковки весом около 1 килограмма каждая.

В конце февраля аргентинские власти сообщили, что в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина. Они были зарегистрированы как дипломатический багаж. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву.