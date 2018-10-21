Горбачёв: выход США из ракетного договора с Россией является ошибкой

Стремление США к выходу из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) является ошибкой. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Он призвал встать на защиту этого договора всех, кому важен "мир без ядерного оружия".

Аналогичной позиции придерживается ряд немецких чиновников и политиков. Государственный министр в МИД ФРГ Нильс Аннен назвал "катастрофическим" решение Трампа выйти из ДРСМД. В своем твиттере он написал, что Берлин продолжит работать над ядерным разоружением. Как сообщает dpa, в германской Левой партии расценили маневр Трампа как повышение риска ядерной войны и призвали правительство не размещать территории страны американские ракеты, нарушающие ДРСМД. Зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф призвал "созвать внеочередной саммит НАТО" для обсуждения планов США. Об этом он написал в твиттере.​

Вопрос о ДРСМД, по всей видимости, будет обсуждаться на встрече президента Владимира Путина и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне президент США заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Глава Белого дома подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. Документ, подписанный в 1987 году, запрещал Соединенным Штатам и СССР (правопреемником которого является Россия) хранить, производить и испытывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5 тысяч километров, а также уничтожить уже имеющиеся ракеты и пусковые установки.