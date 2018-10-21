США пересмотрят договор с РФ о сокращении ядерных вооружений

США собираются пересмотреть договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации. По его данным, вариант продления соглашения "маловероятен".

Договор СНВ-III был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на 5 лет. Соглашением предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также баллистических ракет наземного, морского и воздушного базирования до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года документ СНВ-I.

Объявление о возможном отказе США от СНВ-III последовало за вчерашним заявлением Дональда Трампа о выходе из Договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Глава Белого дома обвинил Москву в нарушении этого соглашения. В МИД России отрицают обвинения и грозят Вашингтону ответными "военно-техническими" мерами.

В начале октября посол США в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон предупредила, что США намерены превентивно нейтрализовать российское ракетное оружие, которое будет разработано в нарушение ДРСМД. В сентябре издание Breaking Defence со ссылкой на источники в Минобороны США сообщало, что Пентагон впервые со времен распада СССР разрабатывает ракетную систему наземного базирования с дальностью 1600 километров.