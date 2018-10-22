РБК: причина аварии ракеты "Союз" - нечаянное повреждение при сборке

К аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября вероятнее всего привело повреждение 6-миллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени. Оно произошло при сборке ракеты на космодроме Байконур. Об этом РБК рассказал источник, информированный о ходе расследования причин аварии, и подтвердил собеседник издания в Роскосмосе.

Окончательные выводы и рекомендации комиссия представит 30 октября. После этого полеты "Союзов" на Международную космическую станцию могут снова возобновить, сказал источник РБК.

В пресс-службе Роскосмоса отказались комментировать "домыслы и слухи" до публикации окончательных результатов расследования.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" потерпела крушение во время пуска с космодрома Байконур 11 октября. Экипаж сумел эвакуироваться и не пострадал. Роскосмос рассматривает версию повреждения ракеты на этапе сборки.