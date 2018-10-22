Посол РФ: Москва ответит в случае нападения на Белоруссию

В Москве любое военное нападение на Белоруссию будут рассматривать как агрессию в отношении России "со всеми вытекающими из этого последствиями". Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" российский посол в Минске Михаил Бабич.

Так он прокомментировал планы по размещению в Польше американской военной базы, которую предложили назвать "Фортом Трампа". Необходимость постоянного американского военного присутствия Польша аргументировала потребностью сдерживать "растущую угрозу со стороны России".

Появление постоянной военной базы США в Польше "изменит геополитический ландшафт Европы" и станет "важным шагом к усилению присутствия США в Польше и в Европе в целом", заявил замминистра обороны Польши Томаш Шатковский.

В Москве считают, что " Варшава, по сути, предлагает перевести конфронтацию Запада с Россией на постоянную, долговременную основу". Бабич предупредил и белорусских партнеров, и "тех, кто что-то замышляет", что для Польши или стран Балтии военное противостояние с Россией "ничего хорошего не принесет". Российский посол напомнил, что Россия и Белоруссия являются Союзным государством, у которого единая военная политика. Белоруссия в этом плане "абсолютно защищена и может быть абсолютно спокойна", добавил он.