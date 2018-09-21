Поиграл на Дуде. Зачем Польше военная база США "Форт-Трамп"

"Форт-Трамп". Так – то ли в шутку, то ли всерьез – предложил назвать постоянную базу вооруженных сил США в Польше президент этой страны Анджей Дуда. Он побывал на этой неделе с визитом в Вашингтоне. Ход и обстоятельства этой поездки оказались таковы, что о ней в Польше и за ее пределами говорят уже несколько дней.

Предложение создать "Форт-Трамп" президенту США Дональду Трампу, принявшему польского коллегу в Белом доме, понравилось. Может быть, и потому, что Польша выразила готовность оплатить расходы по созданию и функционированию новой базы. Сумма этих затрат оценивается по меньшей мере в $2 млрд. Американской стороне, согласно предложению Варшавы, останется профинансировать лишь переброску и оснащение военнослужащих США в "Форт-Трампе".

Замминистра обороны Польши Томаш Шатковский уже заявил, что появление постоянной военной базы США в Польше "изменит геополитический ландшафт Европы" и станет "важным шагом к усилению присутствия США в Польше и Европе в целом". Участие Варшавы в финансировании будущей военной базы Шатковский назвал "сделкой с хорошими условиями" для американской стороны. Похоже, польские политики неплохо изучили характер Дональда Трампа, часто подходящего к политическим вопросам как бизнесмен.

Впрочем, в Варшаве подчеркивают, что для Польши военная база вовсе не обязательно будет означать сплошные убытки. Во-первых, возможно ее финансирование из американского же кредита, во-вторых, обслуживание крупной военной базы польскими фирмами – это рабочие места для местных жителей и налоговые поступления для бюджета.

Оптимизм польского замминистра, правда, не совсем разделяет министр армии США (это фактически заместитель главы Пентагона, отвечающий за сухопутные войска) Марк Эспер. По его словам, предложенные поляками варианты размещения базы требуют доработки, поскольку там недостаточно места для проведения масштабных танковых учений и артиллерийских стрельб. Есть вопросы и к состоянию инфраструктуры, отметил Эспер. Его начальник, министр обороны Джим Мэттис, подтвердил, что потребуется "согласовать множество деталей", но приветствовал инициативу польской стороны.

"Форт-Трамп" изменит геополитический ландшафт Европы

В России, естественно, по этому поводу звучат совсем иные оценки. О намерениях Варшавы предложить Вашингтону разместить военную базу в Польше стало известно еще в мае. Тогда российские военные эксперты заявляли, что "Польша, по сути, предлагает перевести конфронтацию Запада с Россией на постоянную, долговременную основу".

В самой Польше эту инициативу считают своевременным дипломатическим ходом. Заместитель министра иностранных дел страны Бартош Цихоцкий так прокомментировал нынешнюю ситуацию: "Над союзными отношениями США и Турции повис знак вопроса. Великобритания покидает Европейский союз, так что США потеряют в Европе союзника, который может противостоять негативным идеям и тенденциям, иногда исходящим из Парижа или Берлина".

Перспективы появления в Польше постоянной военной базы США в интервью Радио Свобода комментирует польский политический обозреватель, бывший корреспондент "Газеты выборчей" в Москве Вацлав Радзивинович.

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– Почему у Польши – или у нынешнего руководства Польши – есть потребность в том, чтобы на польской территории появилась постоянная военная база США? Потребность настолько сильная, что польская сторона даже готова заплатить $2 млрд за функционирование "Форт-Трампа" – или как уж там эта база будет называться…

– Нужно добавить, что есть оценки, согласно которым эта огромная "игрушка" обойдется в сумму куда бóльшую, чем $2 млрд. Зачем? В польском обществе есть определенная тревога. И причина тут не только в том, что пугают Россией – хотя пугают, и польские политики, и западные. Но прежде всего пугают сами россияне, вернее, власти России. Посмотрим на карту. Над нами "висит" Калининградская область, где нас много лет пугают ракетами "Искандер", которые способны долететь до любой точки на территории Польши. Нас пугают тем, что там есть и ракетные комплексы С-400, которые могут сбивать самолеты, например, над Варшавой или Познанью. Там есть ракеты системы "Бал", способные поражать цели на Балтике. И обо всем этом нам говорят прежде всего российские генералы и политики. Когда мы слышим о недавних огромных учениях "Восток-2018", в которых Россия задействовала 300 тысяч солдат, то нам ведь тоже не говорят, куда при случае двинется эта армия – на восток или на запад. То есть ощущение угрозы есть, и многим кажется, что реальным противодействием этой угрозе может быть только постоянное значительное присутствие американских войск на нашей территории. Так считают очень многие поляки.

Ощущение угрозы со стороны России есть

​– Сейчас войска США и других западных стран присутствуют на востоке Европы, в том числе в Польше, на ротационной основе. Есть ограничения, которые накладывает Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 1999 года. Но предполагаемый "Форт-Трамп" – это постоянная база. Может ли его появление означать крах имеющихся договоренностей – а значит, новый этап военного противостояния России и НАТО?

– На ротационной основе в Польше сейчас находятся 3,5 тысячи американских солдат. Ну, конечно, были договоренности. Но! Ответ на ваш вопрос примерно такой же, какой дала в 2014 году Россия. Она ведь была одним из гарантов территориальной целостности Украины. Но когда случился Майдан, Россия заявила, что это уже другая Украина, и отобрала у нее Крым, попыталась взять Донбасс и так далее. По той же логике сейчас многие европейские политики говорят: да, мы договаривались с Россией Ельцина, это была другая Россия, но после войны в Грузии, после Крыма и Донбасса ситуация стала настолько иной, что с этой Россией мы, можно сказать, не договаривались. Так что давайте строить базы. Я это говорю не от себя и никак не оцениваю. Но логика такая, она есть.

– Насколько, по-вашему, правы те аналитики, которые видят в действиях Варшавы не только желание еще сильнее сблизиться с США, стать главным союзником Вашингтона в Восточной Европе, но и стремление демонстративно отдалиться от Берлина и Парижа, от Евросоюза в целом?

– Давно очевидно, что роль Польши в Европе изменилась даже по сравнению с 2015 годом, когда у власти у нас еще было правительство Дональда Туска и его партии "Гражданская платформа". Тогда Польша была одним из лидеров евроинтеграции, поддерживала курс твердого ядра Евросоюза и претендовала в нем на роль одного из главных игроков. Сейчас курс поменялся, и Польша отдаляется от Евросоюза. Нынешняя правящая элита стремится "отвязаться" от ЕС в смысле общих норм, законов и т.д. Деньги они готовы брать – это отношение к ЕС как к банкомату: давайте деньги, но не суйте нос в наши дела! Есть курс на отход от Евросоюза, и Польша может оказаться если не совсем вне ЕС, то где-то на его задворках. В качестве альтернативы нынешние власти предлагают Вашингтон. Собственно, выбор невелик: Ярослав Качиньский (лидер правящей партии "Право и справедливость", котороого часто называют самым влиятельным человеком в Польше. – РС) не может вести такой же курс, как венгерский премьер Орбан, который ездит к Путину в Москву. Для Качиньского дружба с Кремлем невозможна, а от ЕС он хочет держаться подальше – остается Вашингтон, ставка на Трампа.

​– Вы сказали, что строительство "Форт-Трампа" может обойтись в миллиарды долларов. Как на это посмотрят польские избиратели: поймут – или скажут, что, мол, это уже чересчур?

– Ну, простому обывателю сложно представить себе миллиард долларов, для него это какая-то абстракция. Тут есть другой момент, не финансовый. Поляки – очень гордый народ. В России даже принято говорить о "польском гоноре", и это отчасти правда. И вдруг оказывается, что мы хотим, чтобы нас защищали чужие солдаты. За наши деньги. То есть какие-то наемники. Поймите правильно, я очень уважаю американцев и армию США, но с польской точки зрения это предложение выглядит как приглашение наемников. Трудно сказать, какой в результате может быть реакция польского общества. Это непросто.

Это выглядит как приглашение наемников

​– Вы сказали о национальной гордости, и в этой связи я не могу не спросить об одном происшествии в ходе визита президента Анджея Дуды в США. Ему в Белом доме при подписании итогового документа с Дональдом Трампом забыли предложить кресло или стул. И вот Трамп сидит и подписывает эту бумагу, а Дуда стоит у края стола и, нагнувшись, тоже подписывает. Говорят, в Польше это фото вызвало бурную реакцию…

– Ой, не издевайтесь!

– Да упаси Бог!

– У нас уже говорят, что президент Дуда стал мемом. Многие сравнивают его с мистером Бином. Это происшествие в Вашингтоне стало сейчас главной темой польских СМИ. Гарантирую: это будет почва для насмешек на долгое время. На самом деле это огромный прокол нашей службы протокола.

– Вашей или американской?

– Наш протокол не имел права допустить такую ситуацию. В Белом доме что, одно кресло? Нужно было потребовать: принесите еще одно! И прокол самого президента, который тоже не должен был так себя вести: давайте кресло, я не буду ничего подписывать, стоя и согнувшись! По интернету ходит фотография, довольно давняя, на которой бывший президент Лех Валенса сидит во время своей поездки в США в кресле, а за ним, сладко улыбаясь, стоит Дональд Трамп, тогда еще не президент. Давайте сравним – Валенсу и Дуду.

В общем, у наших дипломатов тут что-то пошло не так. Но на самом деле и Трамп, раз он эту фотографию с согнутым Дудой разместил у себя в Твиттере, нехорошо поступил. Нечестно.

– Вернемся к "Форт-Трампу". Он будет, или дело ограничится политическими декларациями?

– Прежде всего это кокетство. Нетрудно понять, что Трампу это нравится: своего рода памятник ему будет где-то далеко, в какой-то Польше. Но пока это всё на уровне деклараций, никакого конкретного соглашения не подписано. Договорились о том, что будут совместные учения, будет американская техника для польской армии. Но ни слова о базе. И тем не менее я думаю, что это реальный план. Например, потому, что Трамп часто обвиняет, например, Германию и другие страны НАТО в том, что они недостаточно платят в бюджет союза. А Польша готова платить за свою безопасность. Поэтому администрация Трампа вполне может принять решение – перебросить какую-то из существующих в Западной Европе американских баз в Польшу, – считает польский политический обозреватель Вацлав Радзивинович.