"Караван мигрантов" из Гондураса продолжает двигаться к США

Тысячи мигрантов из Центральной Америки продолжили движение по территории Мексики в направлении США, несмотря на попытки мексиканских властей остановить их. Об этом сообщает "Голос Америки".



"Караван мигрантов", состоящий из приблизительно 3 тысяч человек, вышел из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе несколько дней назад и был остановлен мексиканскими властями на мосту на границе с Гватемалой. Однако многие пересекли воду вплавь или на самодельных плотах.



Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что мигрантов необходимо остановить до того, как они достигнут США и пригрозил прекратить оказывать помощь странам региона, а также закрыть границу с Мексикой и разместить там войска, если Мехико не остановит движение мигрантов.



Правительство Мексики обратилось в Управление ООН по делам беженцев за содействием в обработке заявлений мигрантов, претендующих на статус беженца, что может помочь мексиканским властям рассеять караван.



Большинство мигрантов являются жителями Гондураса, которые объясняют желание покинуть страну нищетой и насилием со стороны преступных группировок. Гондурас является одним из лидеров по числу убийств на душу населения в мире.