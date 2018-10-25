Удавы и кролики. Юрий Вачнадзе – о выборах в Грузии

Пройдя не последовательный, а скорее, рваный путь от фасадной советской республики к нестабильной демократии (через правление националиста Звиада Гамсахурдиа, бывшего коммунистического босса Эдуарда Шеварднадзе, замаскированного под либерала сторонника авторитарного режима Михаила Саакашвили), мои соотечественники, большие любители театральных действий, кажется, доигрались до спектакля политического театра абсурда. Центральный персонаж – мультимиллиардер Бидзина Иванишвили, неформальное правление которого стало в Грузии притчей во языцех. Как показали события, вся политическая деятельность Иванишвили сводится к мести зачастую неадекватному Саакашвили. Он в какой-то момент позволил себе нетактичное, снисходительное отношение к олигарху, который в период пребывания Саакашвили у власти некоторое время на личные средства закупал обмундирование и вооружение для полиции и армейских подразделений и даже выплачивал зарплату членам правительства республики. Подобного пренебрежения "удав", как именовали Бинзину (Бориса) Иванишвили в России, стерпеть не мог и постепенно придушил политическую карьеру бывшего союзника.

После победы на выборах партии Иванишвили "Грузинская мечта" прошло шесть лет, но расписанные по годам обещания миллиардера по повышению благосостояния населения оказались блефом. Многочисленные новые рабочие места, всеобщее благоденствие, снижение цен на коммунальные услуги так и остались грузинскими мечтами. С 2013 года пенсия в стране повысилась всего на 10 лари и для всех категорий пенсионеров составила лишь 180 лари (около 65 долларов). Не продвинулось ни на шаг решение проблемы потерянных Абхазии и Самачабло (так в Грузии называют Южную Осетию). Даже обещание воздать по заслугам высокопоставленным чиновникам, в годы правления Саакашвили запятнавшим себя преступлениями, оказалось невыполненным – лишь несколько руководителей правительственных структур (Вано Мерабишвили, Бачо Ахалая) оказались за решеткой. Более того, часть этих чиновников или политиков поднялись выше по служебным лестницам и стали служить новому режиму.

Долгое время гражданин Франции, уроженец села Чорвила Иванишвили чувствовал себя комфортно: сложив формальные властные полномочия премьер-министра, он ушел в тень, устранился от ответственности. В своей резиденции, в стеклянном дворце у подножия священной для грузин горы Мтацминда, ложился спать в девять вечера часов, вставал в шесть утра, наслаждаясь природными красотами. Лишь несколько месяцев назад, в связи с обострением ситуации в стране Иванишвили вопреки данному обещанию не возвращаться во власть был вынужден стать председателем партии "грузинских мечтателей".

Между тем оставшиеся верными прежним идеям сторонники Саакашвили и его партии "Национальное движение" (часть из них была избрана в парламент и местные органы власти) с новой силой принялись бороться за возвращение во власть. В последние месяцы руководимый заместителем генерального прокурора саакашвилиевской эпохи Никой Гварамия телеканал "Рустави-2" стал регулярно обнародовать тайные видео- и аудиозаписи, компрометирующие нынешний режим и содержащие свидетельства преступлений многих его деятелей. В частности, это касается бывшего генерального прокурора республики Отара Парцхаладзе, бывшего министра спорта Левана Кипиани (сына известного футболиста советских времен Давида Кипиани), бывшего полковника прокуратуры Мирзы Субелиани.

Народ устал от бесконечных экспериментов

При этом самая отборная брань звучит в эфире без всяких "запикиваний" и цитируется в комментариях. Находящиеся у власти политики, в свою очередь, находят тайные записи с контраргументами и тоже транслируют их в телевизионный эфир. На днях прозвучали записи переговоров лиц, которым якобы лично Саакашвили поручал в свое время убить своего соперника, миллиардера Бадри Патаркацишвили (позднее Патаркацишвили, друг Бориса Березовского, скончался в Лондоне, по официальной версии, от сердечного приступа). Правда, непонятно, почему принято решение только сейчас опубликовать компромат, обнаруженный, как утверждают, еще в 2016 году…

Резкое обострение войны компроматов связано, в основном, с назначенными на 28 октября выборами президента страны. Основных претендентов на победу трое. Сторонники Саакашвили раскололись: кандидатом так называемой объединенной оппозиции стал бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе, супруг балерины и руководителя балетной труппы тбилисского оперного театра Нино Ананиашвили. Если вспомнить, что дочь этой пары крестил сам Саакашвили, неудивительно, что он из своего убежища в Нидерландах горячо поддерживает Вашадзе. Вашадзе в случае победы обещает добиться досрочных парламентских выборов.

Еще одна группа политиков объединилась под брендом "Европейская Грузия", и ее кандидатом стал еще один "бывший", председатель парламента республики Давид Бакрадзе. Идейным лидером этой партии является ближайший соратник Саакашвили Гига Бокерия, который ныне не только критикует своего бывшего шефа, но и высказывается в его адрес откровенно нелицеприятно. В качестве независимого кандидата в президенты представила себя родившаяся во Франции дочь одного из членов меньшевистского правительства в изгнании Саломе Зурабишвили. Много лет назад она занимала пост посла Франции в Грузии, затем согласилась стать министром иностранных дел Грузии, но с этого поста ее довольно быстро сместил Саакашвили. Некоторое время после этого Зурабишвили работала в ООН, а затем по непонятным причинам ее вдруг поддержала на выборах в парламент партия "Грузинская мечта". За месяц до официального выдвижения партией Иванишвили ее кандидатуры Зурабишвили отказалась от французского гражданства. Сторонники Зурабишвили называют Вашадзе "российским агентом", припоминают ему учебу в МГИМО и работу в российском МИДе. В свою очередь активисты "Единого национального движения" называют Зурабишвили "российским проектом" – из-за ее заявлений о том, что войну 2008 года против России начала грузинская власть, а не наоборот, и что Абхазия и Южная Осетия – "политическая гангрена" для Грузии.

Социологические опросы, проводимые обеими сторонами, как и бывает обычно в таких ситуациях, дают противоположные результаты. Однако все опросы показывают, что более 40% избирателей до сих пор не определилось, кого из кандидатов на президентский пост поддержать. А это верный показатель того, что народ устал от бесконечных экспериментов. ​

Юрий Вачнадзе – тбилисский журналист и политический комментатор

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