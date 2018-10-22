В Воронеже вынесен приговор по делу об аварии космического корабля

Советский районный суд Воронежа приговорил к двум годам колонии экс-начальника цеха Воронежского мехзавода Александра Тычинина из-за аварии грузового космического корабля "Прогресс МС-04". Об этом сообщает "Интерфакс". Инцидент произошел 1 декабря 2016 года.

Подсудимый признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к тяжким последствиям. Суть нарушений в суде не раскрыли, однако местные СМИ рассказывали, что Тычинин неправильно спаял ракетный двигатель.

Накануне сообщалось, что сроки старта к МКС и посадки были изменены после крушения ракеты "Союз" 11 октября. Тогда российский космонавт и американский астронавт сумели спастись с помощью спускаемого аппарата "Союз МС-10". Роскосмос рассматривает версию повреждения ракеты на этапе сборки.

Предполагается, что находящийся на орбите экипаж вернется с орбиты на Землю с помощью аппарата "Союз МС-09", в котором ранее была обнаружена дыра.