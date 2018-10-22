Власти Петербурга отказали в митинге в поддержку арестованных подростков

Комитет по законности и правопорядку Петербурга не согласовал митинг в поддержку подростков, арестованных по уголовным делам "Нового величия" и "Сети".

Акцию собирались провести активисты движений "Открытая Россия", "Весна" и "Бессрочный протест". Они подали заявку на ее проведение на Марсовом поле 28 октября. Власти Петербурга предложили перенести митинг на танцплощадку Удельного парка. При этом чиновники никак не объяснили необходимость такого переноса, пообещав выслать подробное обоснование отказа позже. Теперь организаторы акции намерены попытаться согласовать 28 октября проведение пикетов.

Ранее власти Москвы отказали заявителям акции "в защиту нового поколения", одними из организаторов которой выступили родители арестованных по уголовным делам "Нового величия" и "Сети". Они тоже планировали провести шествие 28 октября - с требованием прекратить уголовное преследование своих детей, а также расследовать пытки, примененные против них. Главным условием заявителей было то, что шествие должно закончиться на Лубянской площади. Чиновники предложили провести акцию в районе Люблино или от метро "Октябрьское поле" до метро "Щукинская".

Организаторы шествия надеются договориться с мэрией на своих условиях, но в случае того, если сделать этого не удастся, акцию отменять не собираются.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в середине марта. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, еще шестеро – под домашним арестом. При этом обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые арестованы не были. По словам адвокатов, один из них был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он фактически и создал организацию, написав устав и арендовав помещение для встреч.

Сообщество "Сеть", по версии следствия, также является экстремистской организацией, ячейки которой якобы есть в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. По этому делу проходят 11 анархистов и антифашистов. Правоохранители считают, что участники сообщества готовили теракты в России, чтобы поднять вооруженный мятеж.

Арестованные по обоим уголовным делам неоднократно заявляли о пытках, примененных по отношению к ним, с целью выбить из них признательные показания.