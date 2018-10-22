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Безумная Фемида

Безумная Фемида
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"В Тверь напрямую с Олимпа спустилась древняя богиня Фемида. Но, соприкоснувшись с российской действительностью, богиня обезумела и обрусела, сорвала повязку с глаз, но надела валенки и ватник и стала раздавать всем прохожим наказания прямо в центре города". Активисты в Твери устроили в минувшую субботу перформанс "Безумная Фемида", чтобы рассказать о самых нелепых уголовных делах, возбужденных по статьям 280 и 282 Уголовного кодекса России – "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "возбуждение ненависти либо вражды".

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