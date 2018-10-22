Умер сорвавший гитлеровскую ядерную программу норвежец

В Норвегии в возрасте 99 лет скончался Йоахим Рённеберг, который в 1943 году провел диверсионную операцию, призванную сорвать планы Третьего рейха по созданию атомной бомбы. Его команде удалось уничтожить завод по производству тяжелой воды. Предполагалось, что она должна была стать одним из компонентов при разработке ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters.

Чтобы добраться до охраняемого объекта, 23-летний Рённеберг и его соратники высадились с парашютами на горную заснеженную равнину и шли до завода на лыжах. После подрыва завода они пробежали на лыжах сотни километров и скрылись на территории нейтральной Швеции.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг назвала Рённеберга "одним из величайших героев".

В 1942 году аналогичная операция завершилась провалом: многие ее участники были захвачены в плен еще до того, как им удалось добраться до цели.

Современные эксперты полагают, что у Германии не было возможностей создать ядерное оружие в 40-е годы, однако на тот момент специалистам было трудно оценить подобные риски.

После войны Рённеберг работал на радио и выступал с лекциями об опасности тоталитарного строя.