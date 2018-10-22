В Москве активистку Greenpeace будут судить за экологическую акцию

В Москве активистку Greenpeace, задержанную за акцию с надувной матрёшкой у здания Роспотребнадзора, обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Ей вручили повестку в суд на 12 ноября, сообщает проект Activatica.

В понедельник активисты российского отделения Greenpeace требовали от Роспотребнадзора предоставить информацию об уровне загрязнения воздуха. Они установили у входа в ведомство надувную матрешку с завязанными глазами и растянули баннер с надписью "Покажите, чем мы дышим". По закону Роспотребнадзор обязан информировать граждан об уровне загрязнении воздуха. Активисты считают, что сейчас оперативно получать эти данные невозможно.

27 октября Greenpeace планирует провести "Единый день действий за чистый воздух". Активисты, которые поддерживают требование к Роспотребнадзору, выйдут на пикеты на улицах своих городов.