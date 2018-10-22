Повар Путина разбушевался

"Новая газета" опубликовала новое расследование о "поваре "Путина" и предполагаемом владельце "фабрики троллей" Евгении Пригожине. Перед этим она подверглась беспрецедентным угрозам.

Кто является его "крышей" в Кремле?

Участвуют: руководитель отдела расследований "Новой газеты" Сергей Соколов, а также авторы расследований об империи Евгения Пригожина Илья Давлятчин (Росбалт), Илья Рождественский ("Проект")

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