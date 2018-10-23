Сеул ратифицировал Пхеньянскую декларацию

Кабинет министров Южной Кореи во вторник, 23 октября, ратифицировал Пхеньянскую декларацию. В сентябре на третьем межкорейском саммите её подписали президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".

Выступая на заседания правительства, Мун Чжэ Ин заявил, что декларация поможет ускорить ядерное разоружение Корейского полуострова и снизит военную напряжённость.

Третий межкорейский саммит состоялся в Пхеньяне. По его итогам лидеры КНДР и Южной Кореи договорились воссоединить железную дорогу через полуостров, демонтировать северокорейские испытательные полигоны, а также открыть постоянно действующий центр встреч для разделенных Корейской войной семей.