"Сириусу" дадут статус "научной долины" и арену Олимпиады в Сочи

Президент России Владимир Путин поручил создать на базе образовательного центра "Сириус" и Олимпийского парка в Сочи научно-технологический центр площадью около 40 гектаров. Для этого центру передадут еще несколько олимпийских объектов. Об этом РБК рассказала руководитель "Сириуса" Елена Шмелева.

Строительство центра должно завершиться в 2021 году. Деньги на него выделены по линии Министерства просвещения, отметила Шмелева. Она не смогла оценить общую стоимость проекта, сказав лишь, что строительство лицея, детского сада и бассейна обойдется примерно в два миллиарда рублей.

"Сириусу" уже принадлежит второй по величине олимпийский стадион в Сочи — ледовая арена "Шайба". В ближайшее время он должен получить также крытый конькобежный центр "Адлер-Арена". Кроме того инновационному образовательному центру передадут ряд жилых объектов в Сочи, в частности, часть города-отеля "Бархатные сезоны" и бывший отель "Тюлип Инн Омега Сочи".

Образовательный центр "Сириус" в Сочи для поддержки и обучения одаренных детей был учрежден фондом "Талант и успех" в 2014 году по инициативе Владимира Путина. Соучредителем фонда является близкий друг российского президента виолончелист Сергей Ролдугин. Ранее сообщалось, что в ближайшие три года фонд получит около 6,5 миллиардов рублей из государственного бюджета.

В 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей, изучив так называемый "Панамский архив", пришел к выводу, что Ролдугин вплоть до 2015 года владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов. Путин утверждал, что почти все заработанные деньги музыкант потратил на приобретение музыкальных инструментов для российских госучреждений.