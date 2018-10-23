"Караван мигрантов" в Мексике увеличился до семи тысяч человек

Более семи тысяч мигрантов из Центральной Америки направляются в сторону границы с США. Об этом на встрече с журналистами в Нью-Йорке заявил официальный представитель ООН Фархан Хак. Сейчас организованная колонна беженцев из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и Никарагуа находится в Мексике. Ранее сообщалось, что "караван мигрантов" состоит из трех тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп в интервью с USA Today заявил, что готов отправить на границу с Мексикой столько военных, сколько необходимо для остановки колонны мигрантов. Трамп назвал поход беженцев "нападением" на США. По его словам, среди мигрантов находятся выходцы с Ближнего Востока. Президент не стал раскрывать источник информации о составе беженцев.

Правительство Мексики обратилось в Управление ООН по делам беженцев за содействием в обработке заявлений мигрантов, претендующих на статус беженца, что может помочь мексиканским властям рассеять караван.



Большинство мигрантов являются жителями Гондураса, которые объясняют желание покинуть страну нищетой и насилием со стороны преступных группировок. Гондурас является одним из лидеров по числу убийств на душу населения в мире.