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В Дагестане оформляли страховки на уехавших воевать в Сирию

Глава Дагестана Владимир Васильев

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Дагестанские чиновники незаконно списывали деньги по линии фонда обязательного страхования, оформляя медицинские страховки на жителей республики, уехавших в Сирию воевать на стороне радикальных исламистов. Об этом агентству ТАСС рассказал глава Дагестана Владимир Васильев.

Также сообщалось, что дагестанское бюро медико-социальной экспертизы незаконно признало инвалидами сотни человек. Васильев отметил, что свидетельства, предусматривающие льготы, бюджетные выплаты и бесплатные лекарства, выдавали здоровым людям.

Правоохранительные органы сейчас расследуют уголовное дело в отношении задержанного летом главы фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеда Сулейманова. Его подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве с деньгами фонда.

Владимир Васильев занимает пост главы Дагестана около года. При нем начались расследования в отношении высокопоставленных чиновников республики и обыски в местных структурах власти. Сообщалось, что их проводят следователи из Москвы.

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