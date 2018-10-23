Советник Трампа возложил цветы на месте убийства Немцова

Находящийся в Москве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон возложил сегодня цветы на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

После этого Болтон в сопровождении американского посла в России Джона Хантсмана прибыл в Александровский сад, где также возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и мемориалу Города-героя Керчи.

Ранее во вторник советник президента США по национальной безопасности встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили, в частности, Сирию и контакты военных ведомств. Как передает РИА Новости, Болтон назвал переговоры "успешными и полезными".

Сегодня, как ожидается, с Джоном Болтоном должен встретиться президент России Владимир Путин. Как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера, чтобы выслушать разъяснения по множеству тем.