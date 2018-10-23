Выплата 23 окладов бывшему вице-губернатору признана законной

Прокуратура Воронежской области не нашла нарушений закона в выплате 23 окладов при выходе на пенсию бывшему вице-губернатору области Юрию Агибалову, сообщается на сайте ведомства.

Агибалов в сентябре перешел на пенсию, получив 224 тысячи рублей денежного оклада и доплату к пенсии в виде 75% от среднего заработка. Сразу после этого губернатор Александр Гусев вернул его на работу с сохранением заработной платы.

История вызвала большой резонанс. Прокуратура проводила проверку по заявлению самого Агибалова. Он попросил проверить, законно ли он получил деньги. В сообщении говорится, что не было найдено оснований для "прокурорского реагирования" на сложившуюся ситуацию.

"Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?" – комментировал ситуацию в сентябре губернатор Гусев. Бывший вице-губернатор от "золотого парашюта" не отказался, но в итоге 8 октября подал в отставку.