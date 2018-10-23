Правозащитники обвинили палестинские власти и ХАМАС в пытках

Сотрудники сил безопасности Палестинской автономии и представители группировки ХАМАС систематически арестовывают и пытают своих оппонентов на Западном берегу Иордана и в секторе Газа с целью подавить инакомыслие. К такому выводу пришла международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Как передает Reuters, правозащитники зафиксировали более двух десятков случаев, когда палестинские полицейские и исламисты из ХАМАС применяли насилие к местным жителям в связи с выражением ими своей позиции. Наказание следовало за критические статьи в СМИ и фейсбуке либо в связи с принадлежностью к оппозиционной студенческой группе или политическому движению.

Особое внимание в докладе уделено ситуации в секторе Газа, где, по данным правозащитников, в течение последних 25 лет был создан целый "механизм репрессий". Сектор Газа официально является частью Палестинской автономии, однако в последние годы полностью контролируется группировкой ХАМАС.

Официальные представители Палестинской автономии и ХАМАС отрицают обвинения. В ходе данного расследования сотрудники Human Rights Watch пытались попасть в анклав, однако не смогли этого сделать из-за запрета со стороны Израиля.

Ранее США приостановили экономическую помощь в размере 251 миллиона долларов для Палестинской администрации. 11 октября был официально закрыт офис Организации Освобождения Палестины в Вашингтоне. Решение было принято в сентябре.

В мае израильские власти отозвали разрешение на работу, выданное местному представителю Human Rights Watch американскому гражданину Омару Шакиру. Его обвинили в работе на противников Израиля.