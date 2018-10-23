Телеканал "Россия" выдал погибшую в Керчи за живого свидетеля

Телеканал "Россия-1" во время специального выпуска программы "60 минут", посвященного массовому убийству в Керченском политехническом колледже, выдал в эфир интервью с погибшей учащейся колледжа Алиной Керовой, представив ее как живого свидетеля произошедшего. В эфире девушка, подписанная в титрах как "Алина Керова", рассказывает об обстоятельствах трагедии.

Подмену обнаружила корреспондент телеканала "Дождь" Мария Борзунова. "Можно было бы предположить, что редакторы канала просто перепутали титр, – отмечает она, – но Скабеева несколько раз во время интервью называет девушку тем же именем".

Подруги погибшей также не понимают, как подобное могло произойти. Фотографии 16-летней Алины Керовой в траурной рамке были размещены во всех керченских пабликах, позже ее имя и фамилию можно было найти в официальных списках погибших. "И больше никого в колледже с такой фамилией нет", – утверждает одна из одногруппниц Керовой Виктория Жукова.

​"Дождь" связался с Ольгой Скабеевой и попытался выяснить, каким образом в эфире ее программы оказалась погибшая. В ответ ведущая "60 минут" посоветовала обратиться в пресс-службу телеканала "Россия-1". Там, в свою очередь, сообщили, что "попытаются прояснить этот вопрос", и пообещали связаться, "когда разберутся в ситуации".