Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Общество

"Нынешние власти не отличаются от тех, что вводили войска в Будапешт"

"Нынешние власти не отличаются от тех, что вводили войска в Будапешт"
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:17 0:00
Скачать медиафайл

Активисты молодёжного демократического движения "Весна" принесли цветы к генеральному консульству Венгрии в Петербурге, чтобы вспомнить о погибших во время Венгерского восстания 1956 года. 23 октября исполнилось 62 года со дня начала массовых выступлений венгерских студентов и рабочих против коммунистического просоветского правительства. Протесты были жестоко подавлены советскими войсками. Потери с венгерской стороны составили, по разным данным, от 2500 до 3000 убитыми и около 13 тысяч ранеными, с советской – 720 убитых и полторы тысячи раненых. Протестные выступления начались со студенческой демонстрации в Будапеште, в которой участвовали тысячи горожан, и вскоре распространились на всю страну, что привело к падению правительства.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG