"Нынешние власти не отличаются от тех, что вводили войска в Будапешт"

Активисты молодёжного демократического движения "Весна" принесли цветы к генеральному консульству Венгрии в Петербурге, чтобы вспомнить о погибших во время Венгерского восстания 1956 года. 23 октября исполнилось 62 года со дня начала массовых выступлений венгерских студентов и рабочих против коммунистического просоветского правительства. Протесты были жестоко подавлены советскими войсками. Потери с венгерской стороны составили, по разным данным, от 2500 до 3000 убитыми и около 13 тысяч ранеными, с советской – 720 убитых и полторы тысячи раненых. Протестные выступления начались со студенческой демонстрации в Будапеште, в которой участвовали тысячи горожан, и вскоре распространились на всю страну, что привело к падению правительства.