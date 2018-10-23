Царнаев сообщил ФБР, что они с братом сами изготовили бомбы

Джохар Царнаев, один из участников террористического нападения в апреле 2013 года, в интервью, которой дал агентам ФБР, заявил, что он со своим братом самостоятельно изготовили взрывное устройство и запланировали нападение, в результате которого были убиты три человека. Об этом стало известно из опубликованных впервые документов судебного процесса.

Царнаев общался со следователями до того, как был уведомлен о своих правах, явствует из судебных материалов. К тому моменту, его старший брат Тамерлан уже погиб в перестрелке с полицией. Бежавший и скрывавшийся Джохар, в момент, когда полиция окружила его, испытывал боль от пулевых ранений в лицо и челюсть.

Не будучи в состоянии разговаривать, он отвечал на вопросы агентов ФБР записками, которые делал от руки. Таким способом он сообщил следователям, что он и его брат создавали взрывные устройства по своим собственным чертежам, приобретали компоненты для бомб, и собрали взрывные устройства.



При взрыве 15 апреля 2013 года у финишной черты бостонского марафона были ранены около 260 человек. Эти сведения содержатся в рапортах ФБР, которые были предоставлены суду. По словам Джохара Царнаева, взрывные устройства были собраны им в квартире брата в Кембридже, штат Массачусетс.



Раскрытые ныне сведения дают ответ на давно поставленные вопросы о том, где были изготовлены бомбы и был ли кто-то, кто эти бомбы передал братьям Царнаевым.